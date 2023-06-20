Россия в очередной раз созывает Совбез ООН из-за снабжения Западом оружия в Украине
Россия на 29 июня в очередной раз пригласила созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за снабжения Западом оружия в Украине
Об этом сообщает ТАСС.
"Россия пригласила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине", - сообщил Агентство первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
- Напомним, 18 мая РФ уже инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы осудить поставки оружия Украине. В ОП тогда посоветовали России дождаться трибунала и перестать "юзать" ООН.
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