"Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма": Зеленский об очередном обстреле ЗАЭС

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Отмечаем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами", - сказал Зеленский

По словам президента, обеспечить безопасность для стран Европы можно будет только в том случае, когда атомная электростанция будет под контролем Украины.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы", - добавил он.

5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также «прилеты» зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы заявил , что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb