Россия в очередной раз обстреляла энергообъект ДТЭК: погиб работник, еще один ранен
В результате российского обстрела одного из энергетических предприятий ДТЭК Энерго 23 декабря погиб его работник, еще один ранен
Об этом сообщили в группе ДТЭК.
"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - отмечается в сообщении
От атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Также в результате атаки повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила генерацию электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и восстановлению работы оборудования.
На объектах остались только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.
В ДТЭК добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.27
- Актуальное
- Важное