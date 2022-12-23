Россия в очередной раз обстреляла энергообъект ДТЭК: погиб работник, еще один ранен

Об этом сообщили в группе ДТЭК.

"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - отмечается в сообщении

От атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Также в результате атаки повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила генерацию электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и восстановлению работы оборудования.

На объектах остались только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

В ДТЭК добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

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