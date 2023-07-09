Россия в нынешнем состоянии обречена, вопрос только какую цену мы заплатим, - Лех Валенса

Об этом первый президент демократической Польши Лех Валенса рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Еспресо.

"У мира нет выбора. Должен стоять на украинской стороне, потому что это сторона развития. Этого требует развитие мира, чтобы мы так действовали. Не танками, не ракетами, но мирным способом, делали свой выбор и помогали Украине победить. Поэтому мы ставим вопрос о времени, когда это случится и о цене, которую за это заплатим, а победа придет неизбежно, скорее или позже - Россия в таком состоянии обречена. Развитие мира диктует перемены", - отметил политик.

Также Лех Валенса дал совет украинцам, что они должны сделать, чтобы мир не забывал эту войну.

"Я давно предлагал, но не поняли меня, когда объявлялся на помощь. Но я заявлял не бегать с автоматом, потому что и нобелисты присоединяются, и генералы, другие руководители приобщаются к помощи вашему президенту. Мы будем строить международную солидарность, переступая через мнение, что это не удастся и это не сработает. Мы должны строить солидарность мира, хотя сейчас усталость от войны немного заметнее. Но благодаря мудрой организации, мир будет должен помогать", - добавил первый президент демократической Польши.