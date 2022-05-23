Россия в Крыму разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400, – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

По его данным, Россия пытается нарастить системы противовоздушной обороны и для этого в северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

В целом РФ продолжает обстрелы на Южнобужском направлении, в районе Посад-Покровского оборудует оборонительные рубежи.

На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей враг продолжает вводить административно-полицейский режим: создали 19 комендартур, отметил Генштаб.

В Черноморской и Азовской операционных зонах российские корабли продолжают пытаться изолировать районы ведения боевых действий и стреляют ракетами по инфраструктурным объектам по всей Украине, говорится в строительстве.

Безуспешно пытался враг штурмовать позиции ВСУ на Северодонецком направлении, но понес потери и отступил. Не имел успеха враг также на Бахмутском направлении, в районе Луганского, где Россия провела безуспешную разведку боем и отошла.

"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается", – отмечает Генштаб.

Россия продолжает усиливать свою границу с Украиной в Брянской и Курской областях.

"Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях", - указали в ВСУ.

Кроме того, Россия стремится удержать занятые рубежи на Слобожанщине и пытается не пустить украинское войско продвинуться к госгранице.

"При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел", – говорится в сводке.

Удержать позиции россияне хотят и на Славянском направлении, тоже пытаются вести разведку и создать условия для возобновления наступления.

В частности, враг ударил из авиации в районе Богородичного и обстреливал из артиллерии Гусаровку, Чеполь, Долину и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе Студенок.

На Донецком направлении без изменений: вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону ВСУ и окружить их, чтобы выйти на административные границы Луганской области. Основные усилия Россия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг ударил из артиллерии по подразделениям Сил обороны и гражданским объектам в Лимане.

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