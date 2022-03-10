Россия в ходе вторжения убила больше гражданских, чем погибло украинских военных, - Резников

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.

"Понеся сокрушительные потери, российские захватчики начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы, убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта, российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, но и во всем мире", - сообщил он.

По его словам, Кремль бомбит школы, больницы, роддома: "Москва никого не защищает, она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, поэтому атакуют самых незащищенных".

"Но мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институциям", - добавил министр обороны.

Напомним, по данным ООН, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ было убито по меньшей мере 549 мирных жителей. Но эти данные неполны, поскольку не учитывают число жертв в местах, где до сих пор продолжаются активные боевые действия.

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