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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия в ходе вторжения убила больше гражданских, чем погибло украинских военных, - Резников

Россия в ходе вторжения убила больше гражданских, чем погибло украинских военных, - Резников

10 мартa, 2022 четверг
22:14
война с Россией

Россия, натолкнувшись на сопротивление по всем направлениям, начали террор против мирных граждан

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.

"Понеся сокрушительные потери, российские захватчики начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы, убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта, российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, но и во всем мире", - сообщил он.

По его словам, Кремль бомбит школы, больницы, роддома: "Москва никого не защищает, она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, поэтому атакуют самых незащищенных".

"Но мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институциям", - добавил министр обороны.

  • Напомним, по данным ООН, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ было убито по меньшей мере 549 мирных жителей. Но эти данные неполны, поскольку не учитывают число жертв в местах, где до сих пор продолжаются активные боевые действия.

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Россия
Алексей Резников
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