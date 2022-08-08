Россия в Грузии в 2008 году прощупывала реакцию мира на агрессию, - командир "Грузинского Легиона" Мамулашвили



Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"В 2008 году была война, которую практически проигнорировало все современное общество. Было несколько стран, которые приехали в Грузию, в том числе Украина, и стали вместе с нами в противостоянии с Россией. Это была попытка сегодняшней войны, где Россия пыталась прощупать какие последствия повлечет ее агрессия на территориях бывших советских республик", - отметил командир "Грузинского национального Легиона".



Мамука Мамулашвили отметил, что план России в 2008 году удался, потому что сегодня мы получили полномасштабную войну в Украине как следствие войны в Грузии.

Ранее министр обороны Польши (2007-2011 гг.) Богдан Клих заявил, что НАТО сделало едва ли не самую большую ошибку в 2008 году, не гарантировав ПДЧ в Альянсе Украины и Грузии.

Также народный депутат Александр Гончаренко считает, если сейчас коллективно не останавливать РФ, следующими жертвами могут быть именно Грузия и Молдова .

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