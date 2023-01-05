Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Общественное".

"Февраль для них будет решающим. Потому что дать для них важные, годовщина и т.д. Они готовятся к обострению. Сейчас человек, по фамилии Козак (соратник Медведчука, нардеп ОПЗЖ, сбежал в Россию — ред.) активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3" Конечно, мы на это не пойдем Многие маркеры, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь Еще одну попытку для того, чтобы решать этот вопрос.Во второй половине февраля Мюнхенская конференция будет проходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке.Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. которые указывают, что в феврале возможно определенное обострение", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что Украина готовится к любому развитию событий. Два-три раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где все представители докладывают президенту, как будут действовать на тех или иных направлениях, как будут отражать ту или иную угрозу, если она будет существовать на территории Украины.

"Мы совершаем наступление каждый день. Наступления бывают разные. И что имел в виду Кирилл Буданов (сказал о большом наступлении весной — ред.), он как разведчик дал интригу. Где это будет наступление, в какой точке мира он будет начинаться, увидим. Это будет обязательно. Это будет интересно. Наш враг не будет ожидать. Они рассматривают карту нашей страны как для наступления на этих террористов. Мы этих крыс будем гонять по всей планете, они нигде от нас не скроются", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что "мощное оружие будет у Украины, и не только Patriot".

"Рано или поздно у нас будут мощные танки, совсем другие самолеты - и это будет уже в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, в предварительных заявлениях Данилов предупреждает , что впереди украинцев ждет "самый тяжелый отрезок" на пути к победе.

Также отмечает, что ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты Украины.

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