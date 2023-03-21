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Россия в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, - Reuters

21 мартa, 2023 вторник
10:47
Мир

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила экспорт сырой нефти в Китай и стала крупнейшим поставщиком ресурса в КНР

Об этом сообщает Reuters .

В главном таможенном управлении Китая сообщили, что за январь-февраль 2023 года поставки сырой нефти из России в КНР увеличились на четверть, достигнув 2 млн баррелей в сутки. Между тем общее количество поставленного сырья – 15,7 млн. рублей.

В прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, экспортировав 86,2 млн. тонн. Лидером была Саудовская Аравия, продавшая 87,49 млн тонн сырой нефти в течение года.

Западные санкции и ограничения цен на российскую нефть, введенные из-за войны войны в Украине, существенно сузили круг потенциальных покупателей российских энергоресурсов, передает Reuters. Это привело к торговле с большими скидками по отношению к международному рынку.

Одними из главных бенефициаров дисконта на российскую нефть стали негосударственные китайские нефтепереработчики, многие из которых расположены в восточной провинции Шаньдун.

  • Немецкий импорт нефти из России снизился на 99,9%. Индия решила соблюдать условия ограничения цен на российскую нефть, - Bloomberg
  • Сообщалось, что Россия будет продавать "дружественным" странам более 80% своей нефти.
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