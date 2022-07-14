Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Поскольку в России около 80 субъектов федерации, можно ожидать, что в рамках мобилизации будет сформирована батальонно-тактическая группа количеством до 34 тысяч человек. В зависимости от того, получит ли эта стая надлежащую подготовку в течение месяца боевого согласования, но такое количество россиян будет досаждать действиям Вооруженных сил Украины", - отметил Селезнев.

Военный эксперт добавил, что мотивацией для россиян мобилизовываться являются деньги.

"Участникам российских "добровольческих" формирований предлагают от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Это немалые деньги, особенно для российской глубинки, где уровень жизни низок", - отметил Владислав Селезнев.

9 июля мы писали, что российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают набирать контрактников через центры занятости. Есть более 20 тысяч вакансий для военнослужащих.

12 июля адвокат Николай Полозов сказал, что российское общество может резко отреагировать на объявление всеобщей мобилизации в РФ.

13 июля в Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации. Оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.

В тот же день Институт изучения войны сообщил, что власти РФ приказали создать "добровольческие батальоны" для участия в войне с Украиной вместо объявления частичной или полной мобилизации в стране.

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