Россия в ближайшее время планирует мобилизовать до 700 тыс. человек, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в ряды российской армии планируют привлечь около 40 тысяч жителей Чеченской республики. Вероятно, их будут использовать как "заградительные отряды" позади русских войск.

При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители регионов РФ, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи.

В Генштабе подчеркнули, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

Враг совершил 44 обстрела из РСЗО по Украине

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За сутки враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, а также совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам страны.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были уничтожены средствами ПВО. В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары врага получили населенные пункты: Константиновка Сумской области; Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Хромово, Нью-Йорк, Авдеевка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Бургунка Херсонской области; остров Первомайский, остров Змеиный.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За сутки на фронте произошло более 30 боеприкосновений

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

ВСУ 11 раз ударили по районам скопления россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.