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Россия в 17 раз увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию, - Reuters

19 декабря, 2022 понедельник
17:55
Мир

Россия увеличила экспорт пшеницы с территории временно оккупированного Крыма в Сирию в 17 раз – до 500 тыс. тонн, что составляет около трети общего импорта зерна в страну

Об этом сообщает Reutes со ссылкой на данные торгово-информационной платформы Refinitiv.

Отмечают, что санкции значительно усложняют перевозку товаров между Сирией и Россией обычным морским транспортом. Также усложняется и морское страхование. Поэтому обе страны стали все больше полагаться на собственные корабли для перевозки зерна. Так для этого используют в частности три сирийских судна, на которые США наложили санкции.

По информации с платформы Refinitiv, до конца ноября 2022 Сирия импортировала из временно оккупированного Севастополя около 501,8 тыс. тонн продовольствия. За 2021 год страна получила более 28 тысяч тонн пшеницы. Также, по данным портовых инспекций, грузы начали увеличиваться с мая и дальше. Крупнейшая партия была зафиксирована в октябре и составила 78,6 тыс. тонн.

Посольство Украины в Бейруте, отслеживающее поступающие в Сирию грузы, убеждено в том, что 500 тыс. тонн агропродукции было незаконно вывезено Россией территории Украины. В посольстве отметили, что эта информация и утверждение украинских властей о краже зерна базировались на данных, предоставляемых владельцами полей и силоса на временно оккупированных территориях. Также их подтверждает информация со спутников о движении грузовиков в порты и данные отслеживания судов.

Россия хотя и соглашается, что часть зерна была вывезена из оккупированной части Запорожской области, отвергает обвинения в краже продовольствия. Так в мае 2022 года спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения "феечными".

  • 14 декабря стало известно, что 81 судно с украинским продовольствием ожидает проверки, поскольку Россия продолжает блокировать их движение по Босфору.
  • 15 декабря сообщили, что к "зерновому соглашению" вряд ли в ближайшей перспективе "зерновое соглашение" будет расширено из-за добавления новых портов отгрузки или сокращения досмотра грузовых судов.

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