Об этом пишет The Guardian.

“Это ужасная ошибка России. Россия никогда не возьмёт под контроль Украину”, - сказал Радакин.

По его словам, Россия терпит большие потери, у нее заканчиваются войска и высокотехнологичные ракеты и она никогда не сможет захватить всю Украину.

Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция стремятся присоединиться", - добавил он.

По словам высокопоставленного британского военного офицера, президент России Владимир Путин потерял четвертую часть сухопутных сил России.

Президент Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы завоевать крошечную территорию и 50 000 человек погибли или получили ранения. Россия терпит неудачу”, - подчеркнул глава Вооруженных сил Великобритании.

Недавно ВСУ подвели российский буксир , который транспортировал на Змеиный боеприпасы и личный состав. В результате точной работы ВСУ было поражено 70% вражеского экипажа, судьба остальных – неизвестна. Отмечается, что российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию на месте происшествия.

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