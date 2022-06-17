Россия уже стратегически проиграла, - глава Вооруженных сил Великобритании
Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия уже "стратегически проиграла" войну в Украине
Об этом пишет The Guardian.
“Это ужасная ошибка России. Россия никогда не возьмёт под контроль Украину”, - сказал Радакин.
По его словам, Россия терпит большие потери, у нее заканчиваются войска и высокотехнологичные ракеты и она никогда не сможет захватить всю Украину.
Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция стремятся присоединиться", - добавил он.
По словам высокопоставленного британского военного офицера, президент России Владимир Путин потерял четвертую часть сухопутных сил России.
Президент Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы завоевать крошечную территорию и 50 000 человек погибли или получили ранения. Россия терпит неудачу”, - подчеркнул глава Вооруженных сил Великобритании.
- Недавно ВСУ подвели российский буксир , который транспортировал на Змеиный боеприпасы и личный состав. В результате точной работы ВСУ было поражено 70% вражеского экипажа, судьба остальных – неизвестна. Отмечается, что российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию на месте происшествия.
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