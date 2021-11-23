Россия уже стала на путь Сталина, – министр обороны Литвы о ликвидации "Мемориала"

Об этом сообщает Delfi .



"Это организация, которая совершила исключительную работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны. Ликвидация такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, по которому шел Сталин. И не иначе", - сказал Анушаускас.



На следующей неделе Верховный суд РФ должен рассмотреть обращение Генпрокуратуры о ликвидации российской правозащитной и историко-просветительской организации "Мемориал" за якобы "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах".



Организация занимается изучением и сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в ХХ ст.

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