Россия уже проиграла войну вУкраине. Путин не достигнет целей, которые ставил перед вторжением - Белый дом
Власти РФ уже провалили задачи, определенные перед началом масштабного вторжения в Украину, и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.
"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу, – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению", - отметила спикер администрации Байдена.
Она объяснила, что в Кремле планировали захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого не удалось.
"Президент Путин не проведет марш по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", - подчеркнула Псаки.
В этой связи представитель Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.
- Также в Пентагоне отмечают , что российские ракетные удары по инфраструктуре Украины не препятствуют поставке Западом вооружения.
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