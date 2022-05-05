Россия уже проиграла войну вУкраине. Путин не достигнет целей, которые ставил перед вторжением - Белый дом

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу, – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению", - отметила спикер администрации Байдена.

Она объяснила, что в Кремле планировали захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого не удалось.

"Президент Путин не проведет марш по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", - подчеркнула Псаки.

В этой связи представитель Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.

Также в Пентагоне отмечают , что российские ракетные удары по инфраструктуре Украины не препятствуют поставке Западом вооружения.

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