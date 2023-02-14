Об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Через 10 дней будет год, как Россия начала непровоцированный, полномасштабный конфликт. Путин думал, что Украина – это легкая добыча, и он останется безнаказанным. Путин ошибся. Украина остается свободной и независимой. НАТО и коалиция никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия находится в мировом изгнании. Украина вдохновила весь мир своей храбростью и стойкостью", - отметил Милли.

Генерал подчеркнул, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно, тактически.

Россия уже проиграла. Россия платит огромную цену на поле боя. Для Путина это была война выбора. Мы поддерживаем Украину, чтобы страна сохраняла надлежащую военную мощь. Мы коллективно поддерживаем обороноспособность Украины. Перед лицом варварского захвата украинцы остаются устойчивыми. Украинцы объединены ради единственная цель - освободить территории и выгнать российское нашествие с украинских земель", - подчеркнул Милли.