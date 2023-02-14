Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, - генерал Милли
Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия оказалась в мировом изгнании
Об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
"Через 10 дней будет год, как Россия начала непровоцированный, полномасштабный конфликт. Путин думал, что Украина – это легкая добыча, и он останется безнаказанным. Путин ошибся. Украина остается свободной и независимой. НАТО и коалиция никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия находится в мировом изгнании. Украина вдохновила весь мир своей храбростью и стойкостью", - отметил Милли.
Генерал подчеркнул, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно, тактически.
Россия уже проиграла. Россия платит огромную цену на поле боя. Для Путина это была война выбора. Мы поддерживаем Украину, чтобы страна сохраняла надлежащую военную мощь. Мы коллективно поддерживаем обороноспособность Украины. Перед лицом варварского захвата украинцы остаются устойчивыми. Украинцы объединены ради единственная цель - освободить территории и выгнать российское нашествие с украинских земель", - подчеркнул Милли.
- 14 февраля в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников, участвующий в заседании, накануне заявил, что в повестке дня девятого "Рамштайна" будет вопрос поставки Украине боевой авиации.
- Министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной. Также он перечислил страны , которые готовятся передать Украине основные боевые танки Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.
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