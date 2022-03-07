Россия уже привлекла в войне с Украиной 95% своего наступательного потенциала, - Пентагон

Об этом, как сообщает BBC Россия, рассказал на правах анонимности высокопоставленный функционер Пентагона, информирует Эспрессо.TV

Существенного продвижения русских войск за предыдущие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она погрязла в болоте и скорее всего сожгла все горючее).

Еще несколько наблюдений из Пентагона:

Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, того, что она вскоре начнется тоже нет.

Российские ВКС по-прежнему не контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.

Пентагон не может подтвердить факт применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов.

Не может также подтвердить мобилизацию резервистов в России.

Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов.

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