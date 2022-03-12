Россия уже потеряла 1205 бронемашин, 362 танка, 135 систем артиллерии, 58 самолетов, 83 вертолета и 33 средства ПВО, – Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о потерях российских войск на 16-й день войны
Соответствующую информацию разместили на facebook-странице Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 марта ориентировочно составили:
личного состава – более 12 000 человек,
танков – 362 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1205 ед,
артиллерийских систем – 135 ед,
РСЗО – 62 ед,
средства ПВО – 33 ед,
самолетов – 58 ед,
вертолетов – 83 ед,
автомобильной техники – 585 ед,
корабли /катера – 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- Напомним, начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное