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Война с Россией: хроника
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OPINION

Россия уже объявила... победу в войне

Вадим Денисенко
20 июня, 2023 вторник
10:07
Мнение

Это Запад начал войну задолго до 2022 года, а Украина обманула россиян, когда подписала стамбульские соглашения и потому "наивные и честные" россияне отошли от Киева

Россия уже объявила победу в войне. Что это значит?

В последнюю неделю в России активизировались пропагандисты, которые в один голос продвигают следующие нарративы:

  • украинское наступление провалено и никаких существенных потерь территорий нет и не будет;
  • демилитаризация Украины проведена, поскольку украинский ВПК уничтожен;
  • продолжение войны выгодно только Зеленскому, потому что иначе его команда будет уничтожена самими же украинцами;
  • мир после Каховки должен переживать за Запорожскую АЭС.

Итак, что за всем этим стоит?

1. Россияне прямо сейчас переписывают миф об этой войне. Этот миф сводится к уже известному постулату, что это Запад начал войну задолго до 2022 года (ключным является невыполнение минских соглашений). И нового: Украина обманула россиян, когда подписала стамбульские соглашения и потому "наивные и честные" россияне отошли от Киева. Харьков и Херсон упускаются и о них ничего не говорят, а сразу переходят к проваленному контрнаступлению.

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2. Начало переговоров (заявления китайцев, лидеров африканских стран, Ватикана) на фоне сорванной Каховской ГЭС дают надежду Путину, что сейчас начнут уговаривать прекратить войну. Именно поэтому один из важнейших нарративов, продвигаемых российскими аналитиками: "Мир не захочет испытывать терпение Путина с Запорожской АЭС" (все это классический путинский блеф по поднятию ставок).

3. До 10:09 Путин будет держать паузу (заставить отказаться от паузы могут только китайцы, но пока не видно, чтобы они это захотели делать).

Путину нужно провести выборы на оккупированных территориях, и только после этого, возможно, он начнет более предметные переговоры. Хуже всего, что пока никто из "миротворцев" не говорит о недопустимости выборов.

Что мы должны знать?

Сейчас россияне попытаются максимально качать ср*чи и измены внутри страны. Им нужно, чтобы мы прошли лето с максимальными нервными потрясениями.

Поэтому еще раз хочется сказать: включайте голову.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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