"Россия уже не выиграет эту войну": Шольц прокомментировал вероятность победы РФ
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на этом этапе победа России в ее войне против Украины уже очень маловероятна
Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на выступление на партийной конференции в федеральной земле Брандебург.
Шольц также отметил, что становится все очевиднее, что Россия "не только не должна победить в этой войне, но и не победит в ней".
Он также отметил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо – "финансовой, гуманитарной помощью и снабжением оружием".
- 24 ноября стало известно, что Германия выделит еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса, вызванного агрессией РФ.
- 25 ноября стало известно, что Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры.
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