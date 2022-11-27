Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на выступление на партийной конференции в федеральной земле Брандебург.

Шольц также отметил, что становится все очевиднее, что Россия "не только не должна победить в этой войне, но и не победит в ней".

Он также отметил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо – "финансовой, гуманитарной помощью и снабжением оружием".

24 ноября стало известно, что Германия выделит еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса, вызванного агрессией РФ.

25 ноября стало известно, что Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры.

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