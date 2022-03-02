Об этом пишет Reuters со ссылкой на ведущих аналитиков JPMorgan, информирует Еспресо.TV.



"Санкции США против российских государственных учреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия для России для осуществления платежей за рубежом", - говорится в выводах специалистов.

В текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.

"Хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи", - говорится в сообщении.



По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям.



Тревога по поводу дефолта вытекает из предупреждения Института международных финансов (IIF) на этой неделе, указывающей на то, что примерно половина из 640 миллиардов долларов валютных резервов России фактически была заморожена из-за международных санкций", - говорится в сообщении JPMorgan.

Напомним, сегодня Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины

США вводят новые санкции против России и Белоруссии.

Польша призывает ЕС отказаться от угля из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb