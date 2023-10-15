Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia
Журналист Виталий Портников считает, что одной цели в этой войне Россия уже достигла, в частности то, что Украина уже не сможет конкурировать с РФ на цивилизационном уровне
Такое мнение он высказал во время трансляции панели "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания" форума Via Carpatia в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас все чаще возникает вопрос о том, какими мы выйдем из этой войны, если уже сегодня говорим о 20-30 млн населения, которое у нас останется. Мы будем страной меньше, чем население Польши. Это наш будущий реальный размер и возможности. К тому же мы можем стать страной, которая неспособна будет освоить обширные территории, и поэтому нам придется завозить, как Германии после Второй мировой войны, огромное количество другого населения, чтобы развивать экономику", - пояснил Портников.
По мнению Портникова, демографические проблемы в России несоизмеримы с проблемой населения в Украине
"На территории России войны нет и уменьшения населения тоже нет. Действительно, там есть демографические проблемы, однако Россия остается страной с почти 140-миллионным населением. Возможно, там население уменьшится до 120 млн. Так вот, мы, как страна, которая будет иметь 20-30 млн населения будем противостоять 120-миллионной стране. Таким образом, можно констатировать то, чего Россия уже достигла в этой войне. В частности, Украина перестала быть для России цивилизационным конкурентом. Если Российская Федерация не распадется, мы не сможем с ними конкурировать на цивилизационном уровне", - добавил он.
- 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире".
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