Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia

Такое мнение он высказал во время трансляции панели "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания" форума Via Carpatia в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас все чаще возникает вопрос о том, какими мы выйдем из этой войны, если уже сегодня говорим о 20-30 млн населения, которое у нас останется. Мы будем страной меньше, чем население Польши. Это наш будущий реальный размер и возможности. К тому же мы можем стать страной, которая неспособна будет освоить обширные территории, и поэтому нам придется завозить, как Германии после Второй мировой войны, огромное количество другого населения, чтобы развивать экономику", - пояснил Портников.

По мнению Портникова, демографические проблемы в России несоизмеримы с проблемой населения в Украине

"На территории России войны нет и уменьшения населения тоже нет. Действительно, там есть демографические проблемы, однако Россия остается страной с почти 140-миллионным населением. Возможно, там население уменьшится до 120 млн. Так вот, мы, как страна, которая будет иметь 20-30 млн населения будем противостоять 120-миллионной стране. Таким образом, можно констатировать то, чего Россия уже достигла в этой войне. В частности, Украина перестала быть для России цивилизационным конкурентом. Если Российская Федерация не распадется, мы не сможем с ними конкурировать на цивилизационном уровне", - добавил он.