Россия уволила тренера после позорного выступления на Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



Черчесов и РФС пришли к общему решению прекратить сотрудничество.



"Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым приняли решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции", - говорится в заявлении Российского футбольного союза.



Россия завершила групповой этап Евро-2020 на последней позиции в квартете B и покинула турнир.



57-летний Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го года. Под его руководством россияне сыграли 57 матчей, из них 25 выиграли, а 21 проиграли.



Черчесов также известен своей работой в варшавской "Легии", московском "Динамо", "Спартаке" и пермском "Амкаре".

7 июля экс-ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо признался, что готов возглавить сборную России по футболу.