Россия уволила тренера после позорного выступления на Евро-2020
Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Черчесов и РФС пришли к общему решению прекратить сотрудничество.
"Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым приняли решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции", - говорится в заявлении Российского футбольного союза.
Россия завершила групповой этап Евро-2020 на последней позиции в квартете B и покинула турнир.
57-летний Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го года. Под его руководством россияне сыграли 57 матчей, из них 25 выиграли, а 21 проиграли.
Черчесов также известен своей работой в варшавской "Легии", московском "Динамо", "Спартаке" и пермском "Амкаре".
- 7 июля экс-ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо признался, что готов возглавить сборную России по футболу.
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