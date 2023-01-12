Дадли привезли на российско-польскую границу и передали американской стороне на одном из пунктов пропуска, передает CNN.

"В настоящее время Дадли – на пути домой вместе с командой Центра имени Ричардсона и своей матерью Шелли", – сообщили в Центре за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона, с участием которого велись переговоры об увольнении мужчины.

Представитель семьи Дадли, правозащитник Джонатан Фрэнкс сообщил в твиттере, что Тейлор с матерью в скором времени прибудут в Вашингтон.

Эксморпиха США, по информации CNN, задержали в апреле прошлого года при попытке въехать в Калининград с территории Польши. В Польшу Дадли приехал на музыкальный фестиваль. Почему он пытался въехать на территорию РФ, – неизвестно.

Напомним, 8 декабря США обменяли заключенную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута, переданного Кремлю.

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