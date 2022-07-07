Россия увеличила присутствие в Черном море, угроза ракетных ударов остается, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка черноморского флота увеличилась - сейчас это 5 ракетных кораблей и 2 подлодки, которые несут вместе 55 "калибров", вместе с ними 1 большой десантный корабль", - говорится в сообщении.

Отмечают, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена.

3 июля военные сообщали , что Россия держит на страже в Черном море 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами.

5 июля глава Николаевской ОВО рассказал о планах России захватить юг Украины и выход к Черному морю.

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