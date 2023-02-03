Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .

"На фоне активизации разведывательных вражеских беспилотников просматривается подготовка к ракетным ударам. Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации", - пишет спикер.

В настоящее время среди 10 кораблей врага – два надводных носителя "калибров", общий залп которых может составлять 16 ракет.

Назаров просит украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"О подозрительных лицах, фиксирующих объекты критической инфраструктуры, военные и другие стратегические объекты немедленно сообщайте в компетентные органы", - добавил спикер оперативного командования "Юг".