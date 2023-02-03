Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп может составлять 16 "калибров"
По состоянию на утро 3 февраля российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море, в настоящее время общий залп может составлять 16 "калибров"
Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .
"На фоне активизации разведывательных вражеских беспилотников просматривается подготовка к ракетным ударам. Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации", - пишет спикер.
В настоящее время среди 10 кораблей врага – два надводных носителя "калибров", общий залп которых может составлять 16 ракет.
Назаров просит украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"О подозрительных лицах, фиксирующих объекты критической инфраструктуры, военные и другие стратегические объекты немедленно сообщайте в компетентные органы", - добавил спикер оперативного командования "Юг".
- 2 февраля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала , что в Черном море у России один ракетоноситель. Предупредила об угрозе новой возможной ракетной атаки РФ: об этом свидетельствуют маневры вражеских кораблей в Черном море.
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