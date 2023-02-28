Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: общий залп может достигать 32 "калибров"
28 февраля российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Теперь общий залп может достигать 32 "калибров"
Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .
"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм", - написал спикер.
Сообщается, что по состоянию на 15:00 28 февраля в акватории уже 17 российских кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая два подводных.
Общий залп может достигать 32 "калибров".
Кроме того, российские войска не прекращают воздушную разведку, поэтому не исключены ракетные удары как массированные, так и точечные.
Назаров призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Спикер ОК "Юг" добавил: "Помните о недопустимости сообщений о перемещении и работе наших подразделений, в том числе и ПВО во время вражеских атак, не распространяйте в открытом доступе информацию о попаданиях".
- 26 февраля РФ не выводила ракетоносители на дежурство в Черном море из-за шторма, в том числе россияне "отодвигаются" от берега, подконтрольного Украине, из-за возможных атак дальнобойным оружием.
- Утром 27 февраля российские войска вывели в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "калибрами". Есть высокая вероятность ракетных ударов.
- Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк заявила , что увеличение количества российских кораблей в Черном море свидетельствует о том, что они пытаются найти новую тактику для нанесения более результативных ударов.
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