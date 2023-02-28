Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров .

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм", - написал спикер.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 28 февраля в акватории уже 17 российских кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая два подводных.

Общий залп может достигать 32 "калибров".

Кроме того, российские войска не прекращают воздушную разведку, поэтому не исключены ракетные удары как массированные, так и точечные.

Назаров призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Спикер ОК "Юг" добавил: "Помните о недопустимости сообщений о перемещении и работе наших подразделений, в том числе и ПВО во время вражеских атак, не распространяйте в открытом доступе информацию о попаданиях".