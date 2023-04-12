Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
12 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди которых два носителя "калибров". Общий залп составляет до 12 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море находится один вражеский корабль.
"В Средиземном море враг увеличил корабельную группировку за счет развертывания фрегата пр.22350 Адмирал Горшков до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет", - говорится в сообщении ВМСУ.
Днем ранее в Средиземном море было 7 кораблей.
- 11 апреля в Черном море был только один ракетоноситель с четырьмя "калибрами".
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