Россия увеличила количество ракет в Черном море. ОК "Юг" предупреждает об угрозе

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море зафиксирован умеренный шторм. Вражеская корабельная группировка РФ выросла до 15 единиц. Флот маневрирует вдоль южного побережья Крыма.

На боевом дежурстве у россиян находятся 3 носителя "Калибров", среди которых один – подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет. По состоянию на обед, 13 октября, количество было 16.

"Силы обороны продолжают выполнять задачи противодесантной обороны десантно-опасных участков побережья Черного моря и прикрытия государственной границы Украины с непризнанной Приднестровской республикой. Учитывая развитие ситуации и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально возможными, как с применением авиации, так и беспилотных аппаратов", - говорится в отчете.

Вечером, 13 октября, украинское ПВО сбило российскую крылатую ракету, которая была направлена по Одесской области.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на их направлении россияне задействовали ДРГ, вступившую в бой с ВСУ и отступившую.

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