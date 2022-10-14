Россия увеличила количество ракет в Черном море. ОК "Юг" предупреждает об угрозе
В Черном море российский агрессор увеличил количество крылатых ракет "Калибр" до 20 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море зафиксирован умеренный шторм. Вражеская корабельная группировка РФ выросла до 15 единиц. Флот маневрирует вдоль южного побережья Крыма.
На боевом дежурстве у россиян находятся 3 носителя "Калибров", среди которых один – подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет. По состоянию на обед, 13 октября, количество было 16.
"Силы обороны продолжают выполнять задачи противодесантной обороны десантно-опасных участков побережья Черного моря и прикрытия государственной границы Украины с непризнанной Приднестровской республикой. Учитывая развитие ситуации и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально возможными, как с применением авиации, так и беспилотных аппаратов", - говорится в отчете.
- Вечером, 13 октября, украинское ПВО сбило российскую крылатую ракету, которая была направлена по Одесской области.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на их направлении россияне задействовали ДРГ, вступившую в бой с ВСУ и отступившую.
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