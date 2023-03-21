Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое, теперь она состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве 2 надводных, снаряжение которых может достигать 16 "калибров", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что угроза ракетных ударов остается высокой.

Ранее в этот день на боевом дежурстве в Черном море было семь российских кораблей, а в Азовском – два, писала пресс-служба ВМС ВСУ. При этом ракетоносителей среди них не было.

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносца, общий залп составляет до 20 ракет.