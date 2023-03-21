Россия вывела в Черное море два ракетоносца: на них может быть до 16 "калибров"
По состоянию на 21 марта на боевом дежурстве в Черном море находятся 12 российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое, теперь она состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве 2 надводных, снаряжение которых может достигать 16 "калибров", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отметили, что угроза ракетных ударов остается высокой.
Ранее в этот день на боевом дежурстве в Черном море было семь российских кораблей, а в Азовском – два, писала пресс-служба ВМС ВСУ. При этом ракетоносителей среди них не было.
В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносца, общий залп составляет до 20 ракет.
- 20 марта в Черном море было 5 вражеских кораблей , а в Азовском море – один.
- 19 марта в Черном море находились два российских ракетоносца с около 16 ракетами на борту.
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