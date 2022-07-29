Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море. Держат 16 крылатых ракет
По состоянию на ночь, с 28 на 29 июля, в Черном море маневрируют 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля
Об этом сообщает ОК "Юг".
"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены меры борьбы за живучесть надводного судна. Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет", - говорится в отчете.
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в очередной раз переформатирована. По состоянию на ночь, с 28 на 29 июля, маневрируют 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля.
Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 16 ракет. В море остается и минная угроза.
"Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности участки побережья пока особенно опасны. По алгоритмам воздушной тревоги действуйте оперативно и сосредоточенно. Полученную информацию воспринимайте критически, проверяйте ее достоверность ", - пишет ОК "Юг".
- 29 июля пара ударных вертолетов Ка-52 пыталась атаковать утраченную у себя Андреевку, расположенную в Херсонской области.
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