Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море
Российский агрессор увеличил количество крупных десантных кораблей в Черном море до 4 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море штормовая погода, а русские корабли маневрируют у побережья Крыма. Корабельная группировка состоит из 7 единиц, среди которых 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, он может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".
В обеденной сводке сообщалось, что в открытом море находится 2 БДК.
- 20 октября в Бериславском районе, Херсонская область, российские авиационные войска трижды пытались атаковать ВСУ.
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- ВСУ также уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов неподалеку от Борозенского.
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