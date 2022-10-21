Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море штормовая погода, а русские корабли маневрируют у побережья Крыма. Корабельная группировка состоит из 7 единиц, среди которых 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, он может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

В обеденной сводке сообщалось, что в открытом море находится 2 БДК.

20 октября в Бериславском районе, Херсонская область, российские авиационные войска трижды пытались атаковать ВСУ.

Украинские защитники уничтожили 2 российских склада с боекомплектами в Херсонской области.

ВСУ также уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов неподалеку от Борозенского.

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