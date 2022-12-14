Россия увеличила группировку в Черном море до 8 единиц. Наготове держат 8 "калибров"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не подвергаемся панике, провокациям и унынию. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие. Соблюдайте ограничения режима военного положения, не подвергайте себя опасности на побережье. Спасибо, что доверяете обороны! Имеем общую цель - Победу - и уверенно ее приближаем", - отмечают в "Юге".

В Черном море российская корабельная группировка увеличилась до 8 единиц. На боевом дежурстве находится надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждено админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.

В Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался, что силы украинского ПВО обезвредили все беспилотные летательные аппараты, атаковавшие страну утром 14 декабря.

В среду, 14 декабря, Россия атаковала морских пограничников дроном-камикадзе, но украинцы сумели уничтожить беспилотник.

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