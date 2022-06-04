Россия увеличила экспорт нефти морем почти на треть, - СМИ
Страна-агрессорка существенно нарастила объемы морского экспорта нефти из портов Черного и Азовского морей в мае
Об этомсообщает Ukrainian Shipping Magazine.
Известно, что с 1 по 30 апреля Россия экспортировала через Черное и Азовское моря 10,9 млн тонн нефти, которую перевозили 182 танкера. А уже с 1 по 31 мая общий объем поставок составил не менее 13,9 млн. тонн. Общее количество танкеров – 199 единиц.
Таким образом, в мае РФ нарастила морской экспорт нефти в Черноморско-Азовском регионе на 27,5%.
Несмотря на то, что в снабжении присутствует казахская нефть, РФ получает более 30% прибыли от этой транспортировки, а также таможенные поступления.
- Напомним, Европейский Совет утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России и Белоруссии. В частности, ЕС запретил закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в страны Союза. Постепенный отказ от российской нефти будет длиться от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное