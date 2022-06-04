Об этомсообщает Ukrainian Shipping Magazine.

Известно, что с 1 по 30 апреля Россия экспортировала через Черное и Азовское моря 10,9 млн тонн нефти, которую перевозили 182 танкера. А уже с 1 по 31 мая общий объем поставок составил не менее 13,9 млн. тонн. Общее количество танкеров – 199 единиц.

Таким образом, в мае РФ нарастила морской экспорт нефти в Черноморско-Азовском регионе на 27,5%.

Несмотря на то, что в снабжении присутствует казахская нефть, РФ получает более 30% прибыли от этой транспортировки, а также таможенные поступления.

Напомним, Европейский Совет утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России и Белоруссии. В частности, ЕС запретил закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в страны Союза. Постепенный отказ от российской нефти будет длиться от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

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