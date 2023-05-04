Россия увеличила до 8 кораблей группировку в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Российская корабельная группировка увеличена до 8 кораблей. В частности, на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

"Помните, что сигналы воздушной тревоги - это предупреждение об опасности, не пренебрегайте ими, переходите в укрытие. Угроза ракетных ударов сохраняется. В прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов", - напомнили в "Юге".