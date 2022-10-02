Россия утром атаковала Запорожье и окрестности ракетами С300
Россия в воскресенье утром попала по Запорожью и его пригороду ракетами С-300. Пострадавших нет
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В первое воскресенье октября российские захватчики атаковали Запорожье. По предварительной информации, им удалось попасть в областной центр и пригород четырьмя ракетами С-300. В результате этой атаки разрушена промышленная инфраструктура, однако пострадавших нет.
"Оккупант несет потери на фронте, - написал в Телеграмм-канале Александр Старух. - Единственное, чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен".
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