Россия утром атаковала Запорожье и окрестности ракетами С300

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В первое воскресенье октября российские захватчики атаковали Запорожье. По предварительной информации, им удалось попасть в областной центр и пригород четырьмя ракетами С-300. В результате этой атаки разрушена промышленная инфраструктура, однако пострадавших нет.

"Оккупант несет потери на фронте, - написал в Телеграмм-канале Александр Старух. - Единственное, чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен".

В Запорожской области 1 октября объявили Днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по гумколону на выезде из Запорожья

Около 7:00 30 сентября кафиры ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, в результате чего 23 человека погибли, еще 28 пострадали.

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