Россия устроила ракетную стрельбу возле Финляндии и Швеции
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что 28 мая фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по мишени в Баренцевом море возле Швеции и Финляндии.
Ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".
Россияне уверяют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 км.
- Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели . 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
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Позже министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
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