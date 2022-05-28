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Россия устроила ракетную стрельбу возле Финляндии и Швеции

28 мая, 2022 суббота
12:07
Мир

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что 28 мая фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по мишени в Баренцевом море возле Швеции и Финляндии.

Ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".

Россияне уверяют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 км.

  • Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели . 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

  • Позже министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

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