Об этом сообщил Радио Свобода Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"По данным из открытых источников мы зафиксировали более 100 фактов, свидетельствующих о фактическом лишении права граждан на использование, изучение и обучение на украинском языке, дискриминацию и репрессии в отношении лиц, публично проявляющих свою украинскую национальную идентичность, в частности через общение на украинском языке. Это может свидетельствовать о планируемой ассимиляционной политике оккупационного режима", – отметил языковой омбудсмен.

По его словам, лингвоцид на временно оккупированных Россией территориях Украины сопровождается угрозами, запугиванием, применением физической силы, психологическим давлением, ограничением свободы, похищением, пытками и убийствами.

"Системное внедрение со стороны оккупантов политики лингвоцида на оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий – это преступное нарушение международного права, законов Украины, которые должны быть должным образом зафиксированы, расследованы и представлены в суд. Виновные должны быть установлены и наказаны", – подчеркнул языковой омбудсмен.

7 июня Тарас Кремень назвал очередным шагом в ЕС возможное придание английскому особого статуса в Украине.

6 июня в Кабинете Министров обсудили возможность предоставления английскому статуса языка делового общения в Украине.

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