Россия устроила голод в Украине в 1932-33 гг. и сейчас планирует довести его до мирового масштаба, - торговый представитель Украины
Россия хочет довести голод до мирового масштаба, блокируя экспортные поставки из Украины морем
Такое заявление сделал замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время заседания Всемирной торговой организации и обнародовал соответствующее заявление в фейсбук.
"Это человеческий голод, спроектированный Россией. Они это сделали с Украиной в 1932-33 гг., а теперь желают довести голод до мирового масштаба", – отметил торгпред.
Он напомнил, что когда-то Россия доказывала в ВТО, что имеет право на агрессивные меры безопасности против Украины.
"Теперь Россия блокирует экспорт из украинских морских портов, уничтожает продуктовые хранилища и поля в Украине и крадет зерно", - отметил Качка.
- Напомним, Эрдоган анонсировал переговоры с Украиной и Россией по экспорту зерна.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.98
- Актуальное
- Важное