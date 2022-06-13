Россия устроила голод в Украине в 1932-33 гг. и сейчас планирует довести его до мирового масштаба, - торговый представитель Украины

Такое заявление сделал замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время заседания Всемирной торговой организации и обнародовал соответствующее заявление в фейсбук.

"Это человеческий голод, спроектированный Россией. Они это сделали с Украиной в 1932-33 гг., а теперь желают довести голод до мирового масштаба", – отметил торгпред.

Он напомнил, что когда-то Россия доказывала в ВТО, что имеет право на агрессивные меры безопасности против Украины.

"Теперь Россия блокирует экспорт из украинских морских портов, уничтожает продуктовые хранилища и поля в Украине и крадет зерно", - отметил Качка.

Напомним, Эрдоган анонсировал переговоры с Украиной и Россией по экспорту зерна.

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