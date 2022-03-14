Россия устроила геноцид в Изюме на Харьковщине. Никаких шансов для гуманитарного коридора нет, - Денисова
За город продолжаются бои, враг непрерывно обстреливает его авиацией и артиллерией день и ночь, нет света, воды и тепла, жители не выходят из подвалов
Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.
"Рашистские оккупанты расстреливают мирных жителей Изюма на Харьковщине. На выезде из города боевики накрыли артиллерийским огнем частный микроавтобус. Судьба пассажиров неизвестна. В настоящее время продолжаются бои за этот населенный пункт. Враг непрерывно обстреливает его авиацией и артиллерией. Никакой возможности для доставки гуманитарной помощи или эвакуации нет. Город без света, воды и тепла. Жители не выходят из подвалов. Число жертв среди гражданского населения установить невозможно. Городок, который до войны насчитывал всего 46 тысяч жителей, сейчас почти стерт с земли, разрушена инфраструктура", - говорится в сообщении.
По словам Денисовой, такие действия оккупационных войск являются преступлением геноцида согласно Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
"Призываю, НАТО – закройте небо над Украиной! Враг убивает наши города", - подытожила она.
- Напомним, россияне обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков
- Сегодня, 14 марта, украинская армия контратаковала возле Изюма.
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