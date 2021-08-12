Россия установила новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки

Об этом сообщает News.ru



В России за минувшие сутки зафиксировано рекордное килькистьсмертей от COVID-19: 808 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 168 тыс. 49 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.



За сутки выявлено 21 тыс. 932 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество больных сегодня превышает 6,5 млн человек. С начала пандемии от коронавируса вылечились более 5,8 млн россиян. Из них 20 тис.195 были выписаны из больниц за прошедшие сутки.



В Москве за сутки зафиксировано 2294 случаев заражения. Умерли 56 жителей города и 3 тыс. 329 выздоровели. Москва остается лидером по уровню заболеваемости в РФ. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Московская область. Затем идут Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Отметим, в Украине суточная заболеваемость коронавирус 11 августа оказалась на 11% больше чем 10-го.