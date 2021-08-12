Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Россия установила новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки

Россия установила новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки

12 августа, 2021 четверг
11:52
Мир COVID-19

За 11 августа в России от коронавируса умерло 808 человек, это на 9 больше предыдущего показателя. Отметим, предыдущий рекорд держался с середины июля. Четыре раза в стране фиксировали по 799 смертей от COVID-19. Последний раз - 10 августа

Об этом сообщает News.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано рекордное килькистьсмертей от COVID-19: 808 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 168 тыс. 49 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки выявлено 21 тыс. 932 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество больных сегодня превышает 6,5 млн человек. С начала пандемии от коронавируса вылечились более 5,8 млн россиян. Из них 20 тис.195 были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

В Москве за сутки зафиксировано 2294 случаев заражения. Умерли 56 жителей города и 3 тыс. 329 выздоровели. Москва остается лидером по уровню заболеваемости в РФ. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Московская область. Затем идут Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

  • Отметим, в Украине суточная заболеваемость коронавирус 11 августа оказалась на 11% больше чем 10-го.
Россия
смертность
Коронавирус
Читайте также:
Мая Санду
11 августа, 2021 среда
Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
Фирташ
10 августа, 2021 вторник
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
авіакомпанія LOT
11 августа, 2021 среда
Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины
Киев
+19
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.7
    Покупка 26.7
    Продажа 26.94
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
12 августа
13:17
PR
258 миллионов долларов ждут победителя. Тысячи украинцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы
13:15
коронавирус
В Житомирской области обнаружили 20 случаев штамма "Дельта": один человек умер
13:05
Украина и США подписали меморандум о совместной борьбе с транснациональным наркотрафиком
12:56
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac до двух недель
12:38
В Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла
12:20
СБУ
Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки
12:00
Банк "Расчетный центр" прекратил деятельность по собственной инициативе
11:55
В Карпатах в открый бассейн неожиданно прыгнула корова
11:45
инсулин
Пациенты с 1 октября смогут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
11:26
В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе: сгорело не менее одно авто
11:13
В водах Японии шторм расколол пополам сухогруз. ФОТОФАКТ
10:46
Украина и США будут сотрудничать для противодействия международному наркотрафику
10:17
Сейм Польши
Сейм Польши принял закон, запрещающий выдачу лицензий на вещание для СМИ с долей иностранного капитала более 49%: начались протесты
09:48
Талибы
Politico: Белый Дом ожидает захвата столицы Афганистана талибами за несколько недель
09:24
доллар
Курс валют: цена доллара прекратила снижение
08:41
Коронавирус: за сутки количество новых случаев в Украине выросло на 11%
08:25
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Боевики за сутки 8 раз нарушили перемирие: убит гражданский, ранен военный
07:59
В США McDonald&#39;s обязал своих сотрудников вакцинироваться до октября
07:36
На Камчатке разбился вертолет с 16 людьми на борту
07:00
Эксклюзив
Владимир Дубровский: Украина может расти за счет инвестиций в человеческий капитал
00:49
"Челси" - "Вильярреал"
"Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА
2021, среда
11 августа
22:58
В Киеве возле Рады задержали мужчину, который говорил прохожим, что у него есть взрывчатка
22:48
РФ и США
Министры обороны США и РФ провели телефонные переговоры
22:34
Лапутина обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа
22:18
Майя Санду
Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
21:50
Решение снизить цену на э/э для части населения - плохое, за это заплатит промышленность, - Святослав Павлюк
21:49
SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лиссабон" с 23 августа
21:32
Швейцария ужесточила санкции против Беларуси
21:24
"Динамо" - "Минай"
"Динамо" уверенно победило "Минай" в УПЛ
21:19
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
21:08
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: организаторы должны понести финансовое наказание, - Ткаченко
21:03
Инфографика
Челси
"Челси" - "Вильярреал": составы команд на матч за Суперкубок УЕФА
21:00
Во Франции митингующие против COVID-паспортов разгромили 15 центров вакцинации
20:43
ООН отправила 114 тонн гумпомощи в ОРДЛО
20:41
Зеленский
Зеленский подписал стратегию коммуникации по интеграции в НАТО
20:38
Корентин Толиссо
"Бавария" удивила ценой чемпиона мира по футболу
20:25
Зеленский
Зеленский уволил главу Харьковской ОГА
20:20
Сергей Ребров
Последний шанс, чтобы возглавить сборную: Ребров проведет финальные переговоры, чтобы разорвать контракт с арабским клубом
20:12
Притеснения Россией ПЦУ в Крыму "суд" оккупантов назначил заседание в отношении настоятеля монастыря, где силовики сорвали богослужение
20:05
НАБУ направило в суд дело о взятке нардепу, ЦПК заявляет о Юрченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV