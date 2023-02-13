Россия усовершенствует свои БПЛА новейшими технологиями в обход международных санкций, - Владимир Яценко

Об этом рассказал соучредитель "Монобанка" и производитель украинских беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона.

"Эффективность санкций зависит от того, какие усилия прилагаются, чтобы они не нарушались. Две недели назад мы препарировали "тушку" сбитого русского дрона «Орлан», и в модуле радиосвязи нашли самый современный и мощный чип. Точно такой же чип есть в иранском "шахиде", а также используется в системах наведения российских ракет. К сожалению, это чип американской компании AMD XILINX, он стоит больше двух тысяч долларов и является продуктом двойного назначения, то есть, не продается без определенных лицензий. Поэтому, по моему мнению, кроме санкций, должна проводиться большая работа по отслеживанию и прерыванию незаконных путей поставки военных технологий в запрещенные страны. Двигатели можно установить и китайские, но без новейших технологий создать современный беспилотник невозможно. В Украину сейчас приехала инспекция из США, которая контролирует использование военной помощи, надеюсь, что они увидят этот нонсенс: когда мы тратим американские ракеты, чтобы сбивать вражеские БПЛА, то есть средства американского народа, а эти дроны летают на американских чипах", - рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что украинские производители беспилотников должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди врага.

"Из-за того, что российские дроны улучшили свои характеристики, мы также должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди. Могу сказать, что на сегодняшний день мы создали действительно сверхсовременные технологии в определенном сегменте, в частности, это сегмент пластиков. Мы сегодня работаем с материалами, которые прочнее металлов и используются в авиационной промышленности, в том числе, такими мировыми гигантами как Boeing и Airbus. И это позволяет совершить отрыв по уровню БПЛА от россии и Ирана. Но и они не стоят на месте. Современный "Орлан" – это достаточно качественный беспилотник, поэтому мы должны двигаться быстрее и в новых технологиях, и в новых комплектующих", – отметил Владимир Яценко.

Как сообщалось ранее, соучредителю "Монобанка" вместе с командой украинских инженеров удалось создать современный украинский беспилотник "Довбуш Т10", недосягаемый для вражеских РЭБ и ПВО, который стоит гораздо дешевле западных аналогов. Это универсальный БПЛА, который модифицируется в ударный или разведывательный дрон в течение часа. Все готовые беспилотники бесплатно передаются вооруженным силам Украины.