Об этом 4 июля сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что основой этого подхода являлось очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. В частности, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

По данным разведки, замедлив наступление ВСУ, российские войска затем пытаются наносить удары по украинской бронетехнике дронами-камикадзе, ударными вертолетами и артиллерией.

"Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий. ЗСУ продвигаются по флангам и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация на этом направлении снова обострилась.