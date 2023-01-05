Об этом в утренней сводке 5 января передает Генштаб ВСУ.

"Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации", - говорят в Генштабе.

Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов РФ.

Украинское войско ударило 24 раза по районам скопления врага и уничтожило вертолет и самолет

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа на Донетчине.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 4 января, нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки, на восточном направлении, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсоне.

Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Войска РФ на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведут оборону и обстрелы, на Бахмутском – сосредоточены на наступлении

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Захватнические войска не оставляют обстреливать украинские города и села по разным направлениям, применяют разные виды вооружения

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому воздействию подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Силы обороны Украины рассчитывают остановить оккупантов еще на границе Беларуси, в случае повторной попытки наступать на Киев. По вражеским войскам спланирован огонь артиллерии, а граница сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля".

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