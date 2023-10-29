Россия усиливает военную цензуру в университетах накануне президентских выборов, - британская разведка

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Там напомнили, что в середине октября 2023 года министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время академической деятельности.



По мнению экспертов по британской разведке, это является дальнейшим ограничением информационного пространства в РФ во время войны и усложняет открытое обсуждение политических вопросов.



Там также предполагают, что в долгосрочной перспективе это способствует тенденции формирования российской политики в "эхокамере" политически приемлемых, прокремлевских взглядов.



"Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" в преддверии предполагаемой кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", - подчеркнули в разведке Великобритании.