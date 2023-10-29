Россия усиливает военную цензуру в университетах накануне президентских выборов, - британская разведка
Российские власти продолжают усиливать военную цензуру в университетах страны накануне предстоящих в марте 2024 года выборов президента
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.
Там напомнили, что в середине октября 2023 года министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время академической деятельности.
По мнению экспертов по британской разведке, это является дальнейшим ограничением информационного пространства в РФ во время войны и усложняет открытое обсуждение политических вопросов.
Там также предполагают, что в долгосрочной перспективе это способствует тенденции формирования российской политики в "эхокамере" политически приемлемых, прокремлевских взглядов.
"Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" в преддверии предполагаемой кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", - подчеркнули в разведке Великобритании.
- Ранее минобороны Британии сообщало , что, несмотря на то, что действующий президент РФ Владимир Путин до сих пор официально не объявил о своем участии в выборах 2024 года, его избирательная кампания начнется в ноябре. Акцентом в ней будет Россия как государство, нуждающееся в защите. В то же время, до выборов Путин вряд ли объявит еще одну мобилизацию.
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