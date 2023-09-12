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Россия усиливает ПВО вокруг Москвы, чтобы "эффективнее" защищаться от атак БПЛА, - британская разведка

12 сентября, 2023 вторник
09:08
Война с Россией Москва

В последние недели Россия перестроила свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, пытаясь "эффективнее" защищаться от атак беспилотников, которым город сейчас часто подвергается

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.

С начала сентября 2023 года российские системы противовоздушной обороны SA-22 вокруг столицы были установлены на возвышенных башнях и пандусах.

В британской разведке добавляют, что после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.

"Это почти наверняка позволит системе выявлять и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также имеет целью выступить как громкое заверение общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - отмечают в минобороны Британии.

Атака на Москву 7 сентября: что известно

В четверг, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.

Отмечалось, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели окна из окон.

Однако, по словам городского главы Москвы, разрушений и пострадавших на месте падения обломков тогда не было.

В то же время в МЧС РФ сообщали о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.

Минобороны РФ традиционно обвинил в атаке Украину. Там добавили, что в тот день еще два дрона вроде бы сбили и над Ростовской областью РФ.

Россия
безпілотник
Великобритания
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