Россия усиливает ПВО вокруг Москвы, чтобы "эффективнее" защищаться от атак БПЛА, - британская разведка
В последние недели Россия перестроила свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, пытаясь "эффективнее" защищаться от атак беспилотников, которым город сейчас часто подвергается
Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.
С начала сентября 2023 года российские системы противовоздушной обороны SA-22 вокруг столицы были установлены на возвышенных башнях и пандусах.
В британской разведке добавляют, что после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.
"Это почти наверняка позволит системе выявлять и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также имеет целью выступить как громкое заверение общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - отмечают в минобороны Британии.
Атака на Москву 7 сентября: что известно
В четверг, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.
Отмечалось, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели окна из окон.
Однако, по словам городского главы Москвы, разрушений и пострадавших на месте падения обломков тогда не было.
В то же время в МЧС РФ сообщали о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.
Минобороны РФ традиционно обвинил в атаке Украину. Там добавили, что в тот день еще два дрона вроде бы сбили и над Ростовской областью РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.24Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное