Россия усиливает ПВО вокруг Москвы, чтобы "эффективнее" защищаться от атак БПЛА, - британская разведка

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.

С начала сентября 2023 года российские системы противовоздушной обороны SA-22 вокруг столицы были установлены на возвышенных башнях и пандусах.



В британской разведке добавляют, что после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.



"Это почти наверняка позволит системе выявлять и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также имеет целью выступить как громкое заверение общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - отмечают в минобороны Британии.

Атака на Москву 7 сентября: что известно

В четверг, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.

Отмечалось, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели окна из окон.

Однако, по словам городского главы Москвы, разрушений и пострадавших на месте падения обломков тогда не было.

В то же время в МЧС РФ сообщали о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.

Минобороны РФ традиционно обвинил в атаке Украину. Там добавили, что в тот день еще два дрона вроде бы сбили и над Ростовской областью РФ.