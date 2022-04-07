Россия усиливает пропаганду среди военных, оккупанты боятся звонков из Украины и Беларуси, – разведка
Россия ужесточает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Теперь захватчики боятся звонков из Украины и Беларуси и каждый день читают "Красную звезду"
Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, передает Главное управление разведки.
В частности, военный требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения по телефонным номерам с кодами "+375, +380" (Беларусь, Украина). Однако если все же вызов принят, то все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию. Затем оккупант должен заблокировать номер собеседника на своем телефоне и обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента.
"Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах. Все украинские и "другие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию", - добавляют в украинской разведке.
- Также украинская разведка сообщала, что из-за введенных санкций инфляция в РФ "съедает" предусмотренные для производства оружия средства.
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