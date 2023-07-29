Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях
Для поиска партизан россияне привлекают большое количество местных коллаборантов на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий", - пишет ЦНС.
Оккупационная администрация привлекает большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей, ищущих партизан и проукраинских жителей.
- 29 июля сообщалось, что во временно оккупированном Северодонецке так называемая администрация города планирует перераспределить уцелевшие торговые объекты и промышленные площади.
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