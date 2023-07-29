Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий", - пишет ЦНС.

Оккупационная администрация привлекает большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей, ищущих партизан и проукраинских жителей.