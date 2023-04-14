Россия усиливает контроль над жителями временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Для увеличения контроля над населением ВОТ, оккупационные администрации планируют заставить все зарегистрированные юридические лица отчитываться за посещаемость сотрудниками рабочих мест. Такие данные работодатели должны предоставлять каждый месяц за каждый день, в том числе они должны сообщать о наличии российского паспорта у работников и количестве "прогулов" без уважительных причин", - говорится в материале.