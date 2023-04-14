Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия усиливает контроль над жителями временно оккупированных территорий

Россия усиливает контроль над жителями временно оккупированных территорий

14 апреля, 2023 пятница
18:46
Война с Россией

Оккупационные администрации будут отслеживать, как работники посещают предприятия, работающие на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Для увеличения контроля над населением ВОТ, оккупационные администрации планируют заставить все зарегистрированные юридические лица отчитываться за посещаемость сотрудниками рабочих мест. Такие данные работодатели должны предоставлять каждый месяц за каждый день, в том числе они должны сообщать о наличии российского паспорта у работников и количестве "прогулов" без уважительных причин", - говорится в материале.

  • 14 апреля российская спецслужба сообщила о задержании двух "участников" крымскотатарского добровольческого батальона во временно оккупированном Крыму.
  • На временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация , проводимая террористическими российскими войсками.
Украина
Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Европейская Солидарность
12 апреля, 2023 среда
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
Запоріжжя
14 апреля, 2023 пятница
В Запорожье прогремели взрывы
14 апреля, 2023 пятница
Подозреваемому в сливе документов Пентагона Джеку Тейшейри предъявили обвинение
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.76
    Продажа 41.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 апреля
19:29
Обновлено
Россияне попали управляемыми авиабомбами по предприятию на пограничные Черниговщины
19:13
РФ нанесла 6 авиационных и 19 ракетных ударов, а ВСУ отразили около 40 вражеских атак, - Генштаб
18:50
Обновлено
Подозреваемому в сливе документов Пентагона Джеку Тейшейри предъявили обвинение
18:41
"Потери россиян в Бахмуте в разы выше, чем украинцев": Маляр опровергла фейки РФ
18:38
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск: погибли 5 человек, есть пострадавшие, повреждены 10 домов
18:33
Обзор
"Из соображений совести" или "Неприкосновенные": что посмотреть на выходных
18:25
Журналисты телеканала France 24 назвали "враждебным" контрнаступление Украины
18:18
Некоторые подразделения спецназа РФ потеряли в Украине 90-95% личного состава, - WP
18:04
OPINION
Как оценит Урсула фон дер Ляйен подготовку Украины к вступлению в ЕС
18:03
Морпехи уничтожили за неделю 179 россиян, наблюдательный пост и танк
17:54
Эксклюзив
Появление нескольких F-16 заставило бы россиян отойти от рубежей сброса управляемых авиабомб, - главред Defense Express Катков
17:43
Выманивали деньги у воинов и их родственников: СБУ задержала мошенников в Киеве и Виннице
17:41
Члены совместной следственной группы подписали соглашение о расследовании преступления геноцида в Украине
17:41
Обновлено
УПЛ: "Динамо" и "Рух" сыграли вничью, расписание и результаты всех матчей 21-го тура
17:40
Эксклюзив
Карта переходов общин из Московского патриархата на апрель 2023 года
17:37
Посевная в Украине набирает обороты: засеяны первые гектары кукурузы
17:35
Украинцам, не получившим российский паспорт, фактически запретили передвигаться по оккупированным территориям
17:20
В ОП заявили об обнаружении в российском оружии электронных компонентов из Китая
17:17
В минобороны Беларуси заявили о тренировке авиации "со специальными боеприпасами"
16:56
В Черниговской ОВА допускают эвакуацию населения из-за паводка
16:56
Минкульт обратился к YouTube из-за падения трафика телемарафона, - Ткаченко
16:53
Минюст подал в ВАКС иск по конфискации активов коллаборанта Сальдо
16:47
На Харьковине на вражеских минах подрвались женщина и монтер, который чинил электроснабжение
16:46
Из грузовика в США похитили $100 000 монетами по 10 центов
16:35
Гарри Каспаров
"В украинском Севастополе": шахматист Каспаров ответил, где хочет встретить следующий день рождения
16:30
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:29
"Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства": в МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов
16:22
Tesla
Tesla снизила цены на свои электромобили
16:12
Алексей Данилов
Украина будет использовать для деоккупации Крыма любое незапрещенное оружие, – Данилов
16:12
В Японии откроют первое в стране казино
16:06
Константин Жеваго поздравил украинцев с Пасхой
16:04
Сунак назвал видео с казнью военного ВСУ ужасным и призвал привлечь виновных к ответственности
16:03
OPINION
Героические герои думали, что все закончится раньше
16:00
Эксклюзив
Оккупанты обстреливают Новую Каховку, чтобы заставить горожан эвакуироваться, - депутат Херсонского облсовета Хлань
15:56
Захватчики разрушили более 12 тыс. объектов на Черниговщине, - ОВА
15:56
На камеру РосТВ командовал артобстрелом позиций ВСУ на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ
15:55
Рисунок украинки украсил ракету Juice, которая отправилась к Юпитеру
15:52
Валерий Герасимов
Слитные документы Пентагона: Патрушев и Герасимов хотели саботировать полномасштабную войну
15:49
Ллойд Остин
Остин посетит Швецию в канун 11-го "Рамштайна"
15:38
Франция готова выделить Украине 2 млрд евро: часть средств будет направлена на восстановление
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV