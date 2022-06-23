Россия усиливает кибервойну против США и союзников, - доклад Microsoft

Об этом говорится в докладе Microsoft.

"Отчет раскрывает новую информацию об усилиях РФ, включая увеличение количества взломов доступа в сети, а также шпионскую деятельность против других правительств, некоммерческих и других организаций за пределами Украины",- говорится в документе.

Усилия России частично опираются на киберстратегию, охватывающую по меньшей мере три разных, а иногда и скоординированных действия. Среди них – "деструктивные кибератаки в Украине, проникновение в сеть и шпионаж за пределами Украины, а также операции кибервлияния, направленные против людей во всем мире", — указывают в Microsoft

Кроме того, доклад Microsoft раскрывает детали сложных и широкомасштабных операций российского внешнего воздействия, которые преследовали цель взорвать единство Запада. В частности, говорится, что основной мишенью российских спецслужб были американские организации. В общем, атаки осуществлялись на 42 государства с целью завладения ценной информацией, связанной с войной.

В то же время в Microsoft отметили, что оценить масштабы последствий российского кибершпионажа сложно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.

В конце мая в Минцифре рассказали об основных достижениях в кибервойне с Россией.

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